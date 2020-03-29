إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إسبانيا زادت 838 حالة أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي، لتصل إلى 6528 حالة وفاة.

وأضافت الوزراة أن "إجمالي عدد الإصابات قد ارتفع إلى 78797 من 72248 أمس السبت، ليبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة 6549 حالة". بحسب "رويترز".

وكان البرلمان الإسباني، قد وافق الخميس الماضي، على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، من أجل السماح للحكومة بمواصلة إجراءات الإغلاق الصارمة أملًا في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 665 ألف إصابة، ونحو 30 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 142 آلاف.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.