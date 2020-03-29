"من روسيا مع الحب".. إيطاليا تعرض لقطات جديدة لعملية الجيش الروسي

أظهرت قناة "Tgcom24" الإيطالية الإخبارية مساء يوم السبت لقطات جديدة لعمل متخصصين روس بتطهير مدينة بيرغامو.

وبدأ مقدم القناة القصة بتسمية العملية الروسية "من روسيا مع الحب"، مذكرا بفيلم جيمس بوند مع شون كونري "العميل 007".

ووفقا للصحفي، لم تصل الأدوية والمعدات فقط إلى إيطاليا، بل والأطباء المتخصصين في مكافحة التهديدات البيولوجية.

I medici russi nei centri per anziani infestati dal virus, Servizio di TGCOM24 #DallaRussiaConAmore pic.twitter.com/yKzPt5oi3X — ConsolatoRussoMilano (@ConsolatoRusso) March 28, 2020

وتحدث معد التقرير عن 104 خبير روسي الذين بدؤوا العمل فور وصولهم المدينة، "فرق من الخبراء المتميزين بمعدات تم استخدامها بالفعل لمكافحة فيروس إيبولا".

ويُظهر مقطع الفيديو كيف يقوم الخبراء الروس بتطهير دار رعاية في بيرغامو. وفي الإجمالي، يتعين على المتخصصين من روسيا معالجة 65 مؤسسة للمتقاعدين في مقاطعة بيرغامو.

كما يُظهر الفيديو أيضًا المستشفى الميداني قيد الإنشاء، حيث سيبدأ 32 شخصًا من الفريق الروسي العمل في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، نجاح المختصين العسكريين الروس والإيطاليين بتطهير صحي كامل لجميع منازل منطقة هنجير للمسنين في مدينة إلبينو الإيطالية.

وسجلت السلطات الإيطالية، يوم أمس السبت، 889 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.