وكالة: ارتفاع عدد وفيات كورونا في بلجيكا إلى 431 وأكثر من 10 آلاف إصابة

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ إجمالي الوفيات 431 من بين قرابة أحد عشر ألف إصابة بالفيروس سجلت حتى الآن.

وأفادت الهيئة، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، "تم تأكيد وفاة 78 حالة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعه الماضية، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الكي للوفيات في بلادنا إلى 431 حالة وفاة"، وذلك حسب وكالة الأنباء البلجيكية "ها إل إن".

وأكدت إصابة 1702 شخص بفيروس "كورونا" منذ يوم أمس، لتصل أعداد الإصابات إلى 10836 إصابة في البلاد".

وبحسب الهيئة، فالإصابات الجديدة تتمركز في إقليم الفلامندي الذي سجل 906 حالات، يليه إقليم والونيا بـ691 إصابة، و85 سجلت في العاصمة بروكسل، أما باقي حالات الإصابة الجديدة والمبلغ عددها 20 حالة فلم يحدد مكان الإصابات من قبل هيئة الصحة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت هيئة الصحة البلجيكية، ارتفاع أعداد المرضى في المستشفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، جراء الإصابة بالفيروس قائلة: "يوجد حاليا 4138 مريضا في المستشفيات في بلجيكا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل دخول 629 مريضا فقط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 665 ألف إصابة، ونحو 30 ألف حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.