3 وفيات و343 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، أن الفلبين سجلت 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا بما يشكل أكبر زيادة يومية هناك، إضافة إلى وفاة 3 حالات أخرى.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في الفلبين إلى 1418 والوفيات إلى 71 وفقا للوزارة.

وتعافى من الإصابة 7 مرضى آخرين بما يرفع عدد حالات التعافي إلى 42، بحسب "رويترز".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 665 ألف إصابة، ونحو 30 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 142 آلاف.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.