ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في دول البلطيق

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إستونيا خلال آخر 24 ساعة بواقع 39 شخصا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 679، وبلغ عدد الوفيات 3 أشخاص.

وجاء في بيان إدارة الصحة في الجمهورية: "تم تشخيص وباء "كوفيد-19" لدى 679 من سكان إستونيا في مختلف أقاليم الدولة، واعتبارا من 31 يناير تم إجراء 10400 عملية فحص، ويتواجد حاليا في المشافي 56 شخصا، 10 منهم يحتاجون للعناية المركزة وحالتهم حرجة، فيما تعافى 20 شخصا، وتوفى 3 أشخاص.

وارتفع، في لتوانيا، عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 344 شخص، والوضع الأصعب، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن الحكومة، في مدينة أوكميرغ بمقاطعة ويلنيوس، حيث توفى 3 أشخاص بسبب فيروس كورونا، كما تم تشخيص حالات إصابة بفيروس "كورونا" لدى 8 أطباء يوم الخميس الماضي.

وفي لاتفيا، بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" 344 شخص بعد تسجيل 42 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.