وفاة وزير فرنسي سابق إثر إصابته بفيروس "كورونا"

توفي الوزير الفرنسي السابق، باتريك دوفيجان، اليوم الأحد، إثر إصابته بفيروس "كورونا".

وقال مجلس محافظة أوتس - سين، الذي يرأسه دوفيجان، أن الوزير "مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا"، دون مزيد من التفاصيل، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

وكان دوفيجان، البالغ من العمر 75 عاما، نشر رسالة عبر حسابه على "تويتر" الخميس الماضي، أعلن من خلالها إصابته بالفيروس وشكر الطواقم الطبية التي تعمل في المستشفيات من أجل إنقاذ المرضى من هذا الوباء، مؤكدا أن إصابته بكورونا أعيته وسيسافر بمجرد استقرار حالته".

— Patrick Devedjian (@DevedjianP) March 26, 2020

وقال مصدر من عائلته إن حالته تدهورت أمس السبت، وقرر الأطباء دخوله العناية المركزة إثر دخوله في غيبوبة، لكنه لم ينج.

وتفشى الوباء في شرق فرنسا أول الأمر ولم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب حالات الإصابة ثم انتشر في غرب البلاد، فيما حذر أطباء في منطقة باريس الكبرى من أن وحدات العناية المركزة لديهم ستمتلئ بانتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

وأودى فيروس كورونا بحياة 2314 شخصا في فرنسا بحلول، أمس السبت، وارتفع عدد حالات الإصابة به إلى 37575 حالة وفقا للأرقام الرسمية.

إلى ذلك حذر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أمس السبت، من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى الآن في الحرب على فيروس "كورونا" في فرنسا.