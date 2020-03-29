إعصار قوي يدمر مدينة في أمريكا... فيديو

ضرب إعصار قوي مدينة جونزبورو في شمال شرق ولاية أركنساس، ما أدى إلى تدمير المنطقة والعديد من المباني والسيارات.
Buildings destroyed and vehicles overturned as tornado rips through #Jonesboro, Arkansas; no immediate word on injuries— Breaking911 (@Breaking911) March 28, 2020
pic.twitter.com/YaLPUfHWVU
ولا توجد تقارير حول وقوع ضحايا جراء الكارثة أو أي إصابات خطيرة، حيث تم إصدار تحذير قبل أن يضرب الإعصار المدينة.
Tornado just touched down in Jonesboro Arkansas FEET from us!@weatherchannel @NWS #Tornado pic.twitter.com/oWKtWC2sjC— 🔥Ask 4 Matt Crane🔥 (@ask4mattcrane) March 28, 2020
حتى أن العديد من السكان المحليين كانوا قادرين على تصوير الرياح العاصفة ونشر اللقطات على تويتر.
SnapMaps can tell you a lot - this is a LOT, damage from Jonesboro tornado that moved through about 30 minutes ago. #arwx pic.twitter.com/6MhaDCfHc4— Patrick Ellis WLBT (@PatrickEllisWx) March 28, 2020
في وقت سابق، انتشرت مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد مرعبة للإعصار دوريان، الذي يضرب السواحل الأمريكية.
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