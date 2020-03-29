إعصار قوي يدمر مدينة في أمريكا... فيديو

بينما تواجه أمريكا تفشي فيروس كورونا مع وصول عدد المصابين إلى أكثر من مئة ألف مصاب وأكثر من 2200 حالة وفاة، هناك قضايا أخرى، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، تهدد الولايات المتحدة أيضا.

ضرب إعصار قوي مدينة جونزبورو في شمال شرق ولاية أركنساس، ما أدى إلى تدمير المنطقة والعديد من المباني والسيارات.

Buildings destroyed and vehicles overturned as tornado rips through #Jonesboro, Arkansas; no immediate word on injuries



pic.twitter.com/YaLPUfHWVU — Breaking911 (@Breaking911) March 28, 2020

ولا توجد تقارير حول وقوع ضحايا جراء الكارثة أو أي إصابات خطيرة، حيث تم إصدار تحذير قبل أن يضرب الإعصار المدينة.

Tornado just touched down in Jonesboro Arkansas FEET from us!@weatherchannel @NWS #Tornado pic.twitter.com/oWKtWC2sjC — 🔥Ask 4 Matt Crane🔥 (@ask4mattcrane) March 28, 2020

حتى أن العديد من السكان المحليين كانوا قادرين على تصوير الرياح العاصفة ونشر اللقطات على تويتر.

SnapMaps can tell you a lot - this is a LOT, damage from Jonesboro tornado that moved through about 30 minutes ago. #arwx ⁦ pic.twitter.com/6MhaDCfHc4 — Patrick Ellis WLBT (@PatrickEllisWx) March 28, 2020

في وقت سابق، انتشرت مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد مرعبة للإعصار دوريان، الذي يضرب السواحل الأمريكية.