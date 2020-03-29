هولندا: تسجيل 132 وفاة و1104 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، اليوم الأحد، تسجيل 132 وفاة و1104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

أمستردام - سبوتنيك. وقال المعهد، عبر موقعه الإلكتروني اليوم، "تم تأكيد وفاة 132 شخصا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل العدد الكلي للوفيات 771 حالة وفاة حتى الآن".

وأضاف "وأيضا تم تأكيد إصابة 1104 أشخاص بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وتابع "ليبلغ إجمالي أعداد الإصابات في هولندا إلى 10866 إصابة، وارتفع أعداد أعداد المرضى في المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 3483 مريضا، بعد تسجيل دخول 529 مريضا منذ يوم أمس".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 680 ألف إصابة، ونحو 31 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.