لمن سيصوت البريطانيون في حال استقال جونسون بسبب كورونا

أعلنت السلطات البريطانية، أن وزير الخارجية، دومينيك راب، سيتولى منصب رئيس الوزراء في حال عجز جونسون إكمال مهامه، لكن استطلاع جديد أظهر أن المواطنين لديهم اقتراحات أخرى.

وبين استطلاع "دلتا بول"، أن المرشح المفضل لدى البريطانيين هو وزير الخزانة، ريشي سوناك، ومن ثم وزير الصحة مات هانكوك ووزير البيئة مايكل غوف، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وحسب نتائج الاستطلاع، تلقى نهج جونسون تجاه الأزمة دعمًا ساحقًا، حيث قال 78 في المئة من المشاركين إنه يتعامل معها بشكل جيد.

ويعتقد 63 في المئة أنه تم إدخال قواعد التباعد الاجتماعي بعد فوات الأوان.

وفيما يتعلق بقضية أولوية الكشف عن الفيروس المثيرة للجدل، يعتقد 83 في المئة أنه يجب إعطاء الأولوية للأطباء والممرضات، لكن 19 في المئة فقط يعتقدون أنه يجب إعطاء الأولوية للسياسيين الكبار، و 15 في المئة فقط يعتقدون أنه يجب منح الأولوية للعائلة المالكة.

ويوافق معظم البريطانيين أن الحجر الصحي يجب أن يستمر لثلاثة أشهر كما يعتقدون أن تقليص الحريات هو أمر ضروري لمحاربة كورونا.

ويعتقد 6٪ فقط من الناس، أن الاقتصاد سوف يتعافى خلال العام المقبل، بينما يعتقد 57٪ أن الحياة العملية ستتغير إلى الأبد.

ووجد المسح أيضًا، أن ثلث الأشخاص فشلوا في اتباع تدابير التباعد الاجتماعي.

وسجلت بريطانيا، أمس السبت، 2546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 17089 حالة، كما سجلت 260 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1019".