وزير الخزانة الأمريكي: نصحنا ترامب بالتحذير من السفر لنيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت

كشف وزير الخزانة الأمريكي، ستيف مينوتشين، أن أعضاء مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا أوصوا خلال اجتماعهم بالرئيس دونالد ترامب، بالتحذير من السفر إلى منطقة نيويورك المتضررة بشدة من الفيروس للحد من انتشاره.

وقال ترامب أمس السبت إنه قد يفرض حظرا للسفر من نيويورك وإليها وأجزاء من نيوجيرسي وكونيتيكت، لكنه تخلى عن الفكرة لاحقا.

وقال مينوتشين في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد: "الرئيس فكر جديا في الأمر".

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وأضاف أن مجموعة العمل قررت يوم السبت بالإجماع، المضي قدما في التحذير من السفر ووجهت النصح للرئيس الذي بدوره أخذ بالنصيحة.

وشدد مينوتشين على أن هدف ترامب الأول هو حماية صحة الأمريكيين.

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " في الولايات المتحدة الأمريكية أمس حاجز الـ 120 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من ألفين شخصا، بحسب حصيلة أعدتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية .

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 617 ألف مصاب، بينهم أكثر من 28 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.