إطلاق سراح حوالي 100 ألف سجين في إيران بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، جوليام حسين الإسماعيلي، أن إيران أفرجت مؤقتا عن نحو 100 ألف سجين بسبب فيروس كورونا.

وقال الإسماعيلي للتلفزيون الإيراني "حتى الآن تم الإفراج عن 100 ألف سجين".

وعلى خلفية تصريحات المسؤولين حول "الموجة الثانية" من انتشار الفيروس التاجي في إيران، أعلن ممثل القضاء بدء "موجة ثانية" من الإفراج عن المساجين.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في 24 مارس/ آذار، عن قرار بتمديد فترة الإفراج من السجون حتى 20 أبريل/ نيسان، لكن في ذلك الوقت كان معروفًا أن حوالي 85 ألف سجينًا أطلق سراحهم مؤقتًا.

وبلغ عدد الإصابات في إيران منذ اكتشاف أول حالة في 19 فبراير/شباط أكثر من 38.3 ألف إصابة، بينما توفي حوالي 2640 شخصا، وتعافى حوالي 12.3 ألف شخص.