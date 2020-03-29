خبير فيروسات في الحكومة الأمريكية يتوقع أكثر من 100 ألف حالة وفاة وملايين الإصابات بكورونا

قال خبير الأمراض المعدية الأول في الحكومة الأمريكية، إن الولايات المتحدة يمكن أن تتعرض لأكثر من 100.000 حالة وفاة وملايين الإصابات من وباء فيروس كورونا.

وبحسب "أسوشيتد برس" عرض الدكتور أنتوني فوسي، متحدثًا على "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" اليوم الأحد، توقعاته بأن الحكومة الفيدرالية ستدرس مراجعة المبادئ التوجيهية بشأن "التباعد الاجتماعي" في المناطق التي لم تتضرر بشدة من تفشي المرض ، في نهاية جهود وطنية لمدة 15 يومًا لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال: "أود أن أقول ما بين 100000 و200.000 حالة''، مصححًا لنفسه ليقول أنه يقصد "الموت". وأضاف: "سيكون لدينا ملايين الحالات'' ، لكنه استدرك "لا أريد أن أثبت ذلك لأن الوباء متحرك''.

"Getting a coronavirus vaccine into Phase 1 of testing has occurred the fastest “that anyone has ever done literally in the history of vaccinology.” - Dr. Anthony Fauc pic.twitter.com/OTo2cvcib8 — Darya (@D62Darya) March 12, 2020

وحسب "رويترز" تتوقع نيويورك ونيو أورليانز ومدن أمريكية رئيسية أخرى نفاد أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة طبية أخرى في غضون أيام في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أكبر عدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

وقال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية اليوم الأحد إن المدينة ستحتاج إلى مئات أخرى من أجهزة التنفس الصناعي خلال أيام والمزيد من الأقنعة والملابس الطبية وإمدادات أخرى بحلول الخامس من أبريل/ نيسان.

وقال جون بيل إدواردز حاكم ولاية لويزيانا إن أجهزة التنفس الصناعي في نيو أورليانز ستنفد قرب الرابع من أبريل ولا يعلم المسؤولون في الولاية إذا كانوا سيتلقون أي أجهزة أخرى من المخزون الوطني.

He got Fauc-checked again. 🤷🏻‍♀️

Dr. Anthony Fauci warns against following Trump's medical advice https://t.co/WxwWsWGtFN — margums (@margums) March 22, 2020

وقال لبرنامج (واجه الحقيقة) بقناة "سي بي إس" التلفزيونية إن لويزيانا حاولت طلب 12000 جهاز تنفس صناعي من شركات تجارية وتلقت 192.

وقال إدواردز "لم نحصل بعد على موافقة بالحصول على أجهزة تنفس صناعي من المخزون الوطني. سأستمر في الضغط من أجل هذا وأتمنى أن نحصل على بعض مما تبقى".

وأضاف "هذا هو ما يشغلني طوال الليل".

وتزايد نقص أجهزة التنفس الصناعي في عدة مدن رئيسية في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات بالولايات المتحدة 2100 يوم السبت وهو أكثر من ضعف المستوى المسجل قبل يومين.

وسجلت الولايات المتحدة الآن أكثر من 123 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس وهو ما يفوق الأرقام المسجلة في أي بلد آخر بالعالم.