انتحار وزير ألماني بسبب مخاوفه من أثار فيروس كورونا على الاقتصاد

انتحر وزير مالية ولاية هيسن الألمانية توماس شيفر، بسبب "قلقه البالغ" من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، المستجد وفق ما أعلن رئيس حكومة الولاية فولكر بوفيير.

وعثر يوم السبت على جثة الوزير صاحب الـ54 عاما، وهو متزوج وأب لولدين قرب خط لسكك الحديد، بحسب ما نشره موقع "ذا لوكال" الألماني.

وترجح النيابة العامة في فيسبادن، أن يكون شيفر قد أقدم على الانتحار

وتولى فيشر منذ عشر سنوات وزارة مالية الولاية التي تضم فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا ومقر المصرف المركزي الأوروبي والمصارف الألمانية الكبرى.

وقال بوفيير إن فيشر كان يعمل "ليل نهار" لمساعدة الشركات والموظفين على التكيف مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة"، معربا عن "صدمته" لما جرى.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 52547، مشيرا إلى أنها ارتفعت بواقع 3965 حالة مقارنة باليوم السابق 48582 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 389 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.