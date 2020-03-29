تسجيل
17:37 GMT29 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    شعار البنك الدولي

    البنك الدولي يحدد 8 شروط تمكن الدول النامية من تمويل الحرب على كورونا

    © REUTERS / Johannes Christo
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (217)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/103953/53/1039535300_0:109:3209:1915_1199x675_80_0_0_52bc1dd84ef064cabc4c726207757424.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003291045008590-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-8-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    قال تقرير للبنك الدولي إن الدول الأكثر فقرا في العالم، لا تمتلك بنية تحتية تجعلها قادرة على الاستعداد لمواجهة الأمراض المعدية، مثل فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    وتابع التقرير: "مازالت الدول النامية أقل تأثرا بانتشار فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالدول المتقدمة، التي ضربها الفيروس بقوة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمنحها الفرصة لجعل منظوماتها الحكومية أكثر فاعلية في الاستجابة للمرض إذا بدأ الانتشار فيها على نطاق واسع.

    رجال الإطفاء يرتدون أزياء واقية في إطار تنفيذ تعليمات الطوارئ والأمن ضد انتشار فيروس كورونا الجديد، في بيلو هوريزونتي، ولاية ميناس جيرايس، البرازيل، في 20 مارس 2020
    © AFP 2020 / Douglas Magno
    أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها
    ويضيف: "المقصود هنا زيادة قدرة المنظومات الحكومية على احتواء المرض والتقليل من آثاره، بوضع برامج خاصة للتنسيق بين وزاراتها المعنية بمواجهة المرض خاصة الصحة والخدمات المدنية والمعلومات والشرطة والجيش، إضافة إلى إدارات الأقاليم أو الولايات التابعة لها".

    ولفت التقرير إلى أن أهم نقطة في برامج الاستعداد لمواجهة المرض هي جعل الأنظمة المالية أكثر مرونة في الموافقة على الاعتمادات المالية المطلوبة لمواجهته، مع وضع ضوابط لتجنب حدوث عمليات احتيال أو إهدار للمال العام.

    ويقول التقرير إن العديد من الدول النامية تبحث هذا الأمر للتأكد من أن نظام إدارة التمويل العام لديها، سيكون مهيء للاستجابة بالسرعة المناسبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد على أراضيها.

    وأورد الموقع 8 نقاط، قال إنه يجب توافرها في أي نظام مالي لأي دول تريد أن تكون استجابتها جيدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    1- السرعة

    يجب أن تكون عمليات اعتماد التمويل الخاص بمكافحة كورونا، سريعة وواضحة، خاصة فيما يتعلق بإعادة توجيه الاعتمادات المالية، التي كانت مخصصة لأمور أخرى قبل ظهور المرض.

    ويكون من الضروري تنفيذ تلك الخطوات بالسرعة الكافية، حتى تؤدي النتائج المرجوة منها، لأن الوقت يمثل عنصرا حاسما في نجاح جهود مكافحة كورونا.

    وشدد التقرير على أهمية العمل الجماعي، خاصة بين وزيري المالية والصحة، لجعل عمليات التمويل وإعادة توجيه الميزانيات، أكثر سرعة في مواجهة المرض.

    2- إدارة التمويل

    إذا كان النظام المالي للدولة به بنود ثابتة تسمح بإعادة توجيه إدارة الميزانيات، التي يتم إعادة توجييها لأغراض أخرى، وفقا لمعايير ثابتة، فإن ذلك يعني أن الأمور ستكون أكثر وضوحا بمجرد التحول إدارة تمويل الطوارئ.

    السلطات الأمنية السورية تطبق حظر التجول في مدينة حلب لتجنب تفشي فيروس كورونا في البلاد
    © Sputnik . ALI HASHEM
    السلطات الأمنية السورية تطبق حظر التجول في مدينة حلب لتجنب تفشي فيروس كورونا في البلاد

    وإذا لم يكن ذلك موجودا في النظام المالي فإنه يجب إعادة توجيه التمويل، وليس تقليل قيمته أو تخصيص جزء منها لحالة الطوارئ، لأن تحويل الاعتمادات المالية بصورة كاملة لإدارة مالية أخرى، يجعل عملية السيطرة على الأمور أكثر وضوحا، ويقلل زمن الاستجابة.

    ولفت الموقع إلى أن العمليات الأخرى، التي تشمل تحويل جزء من الاعتمادات المالية من إدارة مالية إلى أخرى، يؤدي إلى تداخل في عملية إدارة الأموال بين المالك الأول والجهة التي تم تحويل الاعتمادات المالية إليها، وبالتالي زيادة زمن الاستجابة للتعامل مع الأزمة.

    3- التمويل الحكومي الموحد

    يجب على الدولة أن تفعل سياسة "تي إس إيه"، الحساب الفردي للخزانة، الذي يعني تدفق جميع أموال الوكالات الحكومية إلى حساب واحد في البنك المركزي للدولة، لأن ذلك يجعل الدولة قادرة على رسم صورة واضحة لكل التمويل الحكومي المتاح.

    ويفيد ذلك في زيادة كفاءة الحكومة على إدارة كل الأموال بصورة أفضل خلال أزمة مكافحة فيروس كورونا المستجد، ويجعل وزارة المالية قادرة على التعامل بصورة أسرع في توفير أي اعتمادات مالية مطلوبة على وجه السرعة.

    ولفت التقرير إلى أنه يمكن ربط إنشاء حسابات بنكية فردية مرتبطة بالحساب الرئيس في البنك المركزي للدولة، من أجل زيادة ثقة الثقة في عملية الإنفاق من قبل المانحين، خلال الأزمة.

    4- الكفاءة في التحصيل

    لأن الوقت يكون محدود في مواجهة الانتشار الوبائي للفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، فإنه الحكومة ستلجأ لاتخاذ قرارات مباشرة بشأن الحصول على الموارد اللازمة لذلك، وهذا الأمر لن يتم بالطرق التقليدية، التي تحتاج وقت أطول.

    ولذلك يجب أن يكون القائمين على اعتماد العطاءات على درجة عالية من الكفاءة، إضافة إلى مراقبة كاملة للأسعار في الأسواق العالمية والمحلية، فيما يخص عملية شراء السلع والمنتجات الخاصة بمكافحة الوباء، والأهم من ذلك أن يكون هناك وضوح وشفافية كاملة في عملية الشراء.

    5- تحسين عملية الدفع

    في حالات الطوارئ تكون عملية تدفق الأموال أكثر صعوبة، ولذلك يجب أن يتم تحسين عملية الإنفاق بصورة كبيرة، حتى يمكن تحقيق أكبر قدر من النتائج بأقل قدر ممكن من التمويل.

    6- المراجعة الداخلية

    يمكن الاعتماد على عملية التدقيق الداخلي لعمليات التمويل، خاصة فيما يخص الميزانيات التي يتم تحويلها من إدارة مالية إلى أخرى.

    7- ميزانية منفصلة

    عندما يتم إنشاء ميزانية منفصلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فإن ذلك يتطلب إخضاعها لنظام "IPSAS"، الذي يحدد مبادئ إعداد التقارير المالية، ويحدد نوع وحجم المعلومات التي يجب السماح بها لإعاد التقارير المالية الدولية، وهو نظام عالمي، يكون له دور إيجابي في دعم عملية اتخاذ القرارات المالية لدى الدول.

    8- مراجعة ما بعد الأزمة

    يجب أن تكون المؤسسات المالية المختصة بمراجعة عمليات التمويل خلال الأزمة، جاهزة لمراجعة كل ما تم إنفاقه، خلال فترة الطوارئ، للتأكيد على أن المبالغ التي تم إنفاقها حققت الأهداف المرجوة منها خلال الأزمة.

    ومن أهم أهداف تلك العملية هو التعرف على نقاط القوة والضعف في المنظومة المالية، خلال الأزمة، والاستفادة من تلك التجربة في مواجهة أي أزمات مستقبلية.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 683 ألف مصاب، بينهم أكثر من 32 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 123 ألف مصاب وأكثر من 2200 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 92 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

    وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 78 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 58 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 38 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 37 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 14 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 10 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.

    الموضوع:
    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (217)

    انظر أيضا:

    البنك الدولي وصندوق النقد يدعوان إلى تعليق سداد الديون للدول الأكثر فقرا
    البنك الدولي يقدم 500 مليون دولار إلى مصر... أين ستذهب؟
    إیران تنتقد البنك الدولي بسبب عدم دعوتها للمشاركة في اجتماع حول "كورونا"
    معهد التمويل: كورونا سيضرب أسعار النفط هذا العام ويضغط على مصدري الخليج
    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, الصين, فيروس كورونا, البنك الدولي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    غرافيتي يصور شخصية غولوم من فيلم سيد الخواتم مع لفافة من ورق التواليت ونقش غاليتي! في برلين، ألمانيا 23 مارس 2020
    ماذا شغل العالم... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
     النفط بالكاد ارتفع سعره
     النفط بالكاد يرتفع سعره
    أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك