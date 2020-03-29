تعافي مستشار خامنئي من الإصابة بكورونا

أوضحت وسائل إعلام إيرانية، بأن على أكبر ولايتى، مستشار المرشد الإيراني، على خامنئي، تعافي من إصابته بفيروس كورونا.

قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن مستشار المرشد الإيراني، الذى أعلن عن إصابته في 12 مارس الجاري، تعافي من المرض.

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وأصدر الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، مرسوما إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، يأمر فيه بإنشاء مقر للصحة والعلاج لتنظيم الخدمات للمواطنين.

وبلغ عدد الإصابات في إيران منذ اكتشاف أول حالة في 19 فبراير/شباط أكثر من 38.3 ألف إصابة، بينما توفي حوالي 2640 شخصا، وتعافى حوالي 12.3 ألف شخص.