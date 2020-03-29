إيطاليا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم تسجيل 756 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10779، فيما تم تسجيل أكثر من 5000 إصابة جديدة، ليقترب إجمالي الإصابات من 98 ألف إصابة.

ونقلت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية عن هيئة الحماية المدنية أن "عدد الوفيات إثر الفيروس خلال اليوم الماضي بلغ 756، ليبلغ إجمالي الوفيات 10779 حالة"، مضيفة أن "عدد الإصابات ارتفع إلى 97689 مقارنة بـ92472 حالة سجلت أمس السبت".

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية، وتجاوزت الصين في الآونة الأخيرة في عدد الضحايا.

وتدخل إيطاليا الأسبوع الثالث من حالة الإغلاق العام، التي تم فرضها على البلاد لتتمكن من السيطرة على انتشار الفيروس بعد أن أصبحت تتصدر قائمة الدول في عدد الوفيات به.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.