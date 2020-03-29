مدير عام "الصحة العالمية" ينشر فيديو مسابقة "غسل الأيدي"

نشر تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، مقطع فيديو مسابقة لـ"غسل الأيدي"، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "نشعر بالإلهام عندما نرى أبناءنا الصغار، وهم يتعلمون أهمية غسل الأيدي، لهزيمة فيروس كورونا المستجد".

وتابع: "سواء كنت صغيرا أم كبيرا، فإن محاربة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، يقع على عاتقك".

ويظهر في الفيديو مجموعة من الصغار، ينتظر كل منهم دوره لغسل يديه بالماء والصابون في مكان عام، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 683 ألف مصاب، بينهم أكثر من 32 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

Inspiring to see our youngest being taught the importance of having #SafeHands to beat #COVID19. Big or small, it is upon us all to fight the #coronavirus. https://t.co/OVBQyVCugz — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 29, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 123 ألف مصاب وأكثر من 2200 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 92 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 78 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 58 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 38 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 37 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 14 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 10 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.