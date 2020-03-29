وزير: بريطانيا بحالة طوارئ بصورة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية

أعلن وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك إن جميع أجزاء بريطانيا في وضع طوارئ بصورة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية لخوض المعركة ضد فيروس كورنا.

ونقلت "رويترز" عن وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك قوله اليوم الأحد:

"جميع أجزاء بريطانيا في وضع طوارئ بصورة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية لخوض المعركة ضد فيروس كورنا وإن مراكز للتنسيق الاستراتيجي أقيمت في مختلف أنحاء البلاد".

وأفاد جنريك في مؤتمر صحفي "جميع أجزاء البلاد الآن في وضع طوارئ... هذه خطوة غير مسبوقة في زمن السلم. لم نفعل أي شيء مثل ذلك منذ الحرب العالمية الثانية".

وطلبت بريطانيا 10 آلاف جهاز تنفس صناعي في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت "رويترز"، عن مصدر صناعي، قوله إن "بريطانيا طلبت 10 آلاف جهاز تنفس صناعي يصنعها ائتلاف شركات من بينها فورد وإيرباص ورولز رويس لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أنه "من المقرر الإعلان عن طلب هذه الأجهزة غدا الاثنين".