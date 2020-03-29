رئيس وكالة مكافحة الأمراض الألمانية: الوباء قد يطغى على النظام الصحي

قال لوتار فيلير، رئيس المعهد الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، إنه ينبغي على البلاد أن تتوقع نقصاً في المعدات الطبية مثل الذي شهدته إيطاليا الموبوئة بالفيروس التاجي، كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

موسكو- سبوتنيك. وفي حديث مع صحيفة فرانكفورتر ألجماين، قال مدير معهد روبرت كوخ إنه لا يستطيع استبعاد أن ألمانيا سيكون لديها مرضى أكثر بكثير من أجهزة التنفس الصناعي المتاحة.

وقال "سواء حدث ذلك وهو تكهنات. فعلى أي حال، يجب أن نتوقع أن القدرات لن تكون كافية، وهذا واضح".

وأضاف المسؤول الصحي الكبير أن ألمانيا لا تزال في بداية الوباء، وسوف يرى فقط في منتصف أبريل/ نيسان ما إذا كانت إجراءات التباعد الاجتماعي فعالة أم لا.

ويقدر المعهد عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد بـ52،547 ، مع 389 حالة وفاة، وعلى الرغم من أن ثلاث من الولايات الـ16 لم تقدم بياناتها حتى يوم الأحد، يوجد في إيطاليا 73،880 حالة إصابة، بما في ذلك 10،779 حالة وفاة.