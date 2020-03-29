المستشفى الافتراضي... ابتكار أسترالي يهدف لعلاج مصابي كورونا عن بعد

أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، إطلاق مشروع "المستشفى الافتراضي"، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في منازلهم.

ووفا لما نشرته صحيفة "صنداي مورنينج هيرالد"، يهدف المستشفى الافتراضي لتأمين العلاج لجميع مصابي كورونا في منازلهم، باستثناء من هم في العناية المركزة.

ومن المقرر البدء في تنفيذ المشروع أولا في ولاية نيوساوث ويلز، ومن ثم تعميمه على سائر مناطق البلاد في حال حقق النجاح المطلوب.

ويقوم المشروع على إنشاء نظام طبي خاص في منزل المصاب، ومتابعته وتوجيهه عن بعد من قبل الأطباء عبر شاشة اتصال.

وأعلنت السلطات الأسترالية إلى الآن، عن 3 آلاف و969 إصابة، توفي منهم 16 شخصا.

وحتى عصر اليوم الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 684 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 678 ألف إصابة، ونحو 31 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.