كورونا يقترب من نتنياهو.. إصابة زوج مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست.

وأشارت إلى أنه تم إجراء اختبار لها، ومن المتوقع أن تخرج نتيجتها مساء اليوم.

وقال مكتب نتنياهو رداً على ذلك أنه لا يخالط أحداً، ويتبع التعليمات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أنه لم يتخالط مع المستشارة التي أبقت على المسافة المطلوبة صحياً، وأنها كانت ترتدي "كمامة واقية" وقفازاً طبياً.

وأشار المكتب إلى أنه حفاظاً على الصحة العامة تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لذلك.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لفرض الإغلاق الشامل، بإقامة حواجز عند مداخل المدن والأحياء وعلى محاور المواصلات الرئيسية، وانضم قرابة 650 جنديا إلى دوريات الشرطة في شوارع البلاد منذ صباح اليوم الأحد، من أجل تنفيذ القيود التي تفرض على المواطنين، ضمن إجراءات منع انتشار كورونا.