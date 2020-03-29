على أعلى مستوى... فيروس كورونا يضرب قلب السياسة في بريطانيا

تواصل بريطانيا إجراءاتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد الذي بدأ يدخل إلى أعلى المستويات في البلاد بعد إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإنه بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة، قال وزير الصحة إنه مصاب بالفيروس، وأعلن كبير المستشارين الطبيين في إنجلترا أيضا ظهور أعراض المرض عليه.

واعتبرت الوكالة أن ذلك لا يعد ذلك مفاجأة كبيرة.

وبحسب الوكالة: "لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانوا قد نقلوا العدوى إلى بعضهم أم أنهم أصيبوا بها من شخص أو أشخاص آخرين. لكن طبقا لبرنامج جونسون اليومي الرسمي فقد التقى الثلاثة بضع مرات بصفة شخصية خلال الأيام العشرة المنصرمة لتحديد سبل الرد على تفشي الفيروس في البلاد".

ويوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، عندما شارك معظم الوزراء في اجتماع للحكومة عبر الفيديو، جلس وزير الصحة مات هانكوك وكبير المستشارين الطبيين كريس ويتي في غرفة واحدة مع جونسون.

كما وقف ويتي بجانب رئيس الوزراء خلال ثلاثة من بين 11 مؤتمرا صحفيا عن فيروس كورونا منذ 16 مارس آذار.

والسؤال الذي يجري على ألسنة الكثيرين في مقر الحكومة (داونينج ستريت) وخارجه هو: كم شخصا آخر خالطهم رئيس الوزراء قبل أن تُظهر الفحوص إصابته بالفيروس؟

وجونسون هو أول زعيم في العالم يعلن إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم جونسون، الذي سئل مرارا عن مخالطة رئيس الوزراء للآخرين، للصحفيين يوم الجمعة إن جونسون لم يقترب بشدة من أي أحد "منذ لحظة ظهور الأعراض عليه".

وبحسب تصريح جونسون، فإن هذا يعني يوم الخميس الماضي. ووفقا لجدول أعماله العام، خفض جونسون عدد الاجتماعات التي يحضرها بنفسه منذ يوم الاثنين 23 مارس آذار تنفيذا لقواعد الإغلاق الأوسع نطاقا التي فرضتها البلاد.

لكن العلماء يقولون إن التقديرات تفيد بأن فترة حضانة الفيروس تتراوح بين يوم واحد و14 يوما، وإن هناك روايات عن أشخاص نقلوا المرض من دون أن تظهر عليهم أي أعراض.