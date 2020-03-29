الصحة العالمية تجري تجارب تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

وعبر الحساب الرسمي للمنظمة فى تويتر، دعا المكتب الإقليمي للمنظمة، البلدان في إقليم الشرق الأوسط، وخارجه، للمشاركة في هذه التجربةالتاريخية، مع المشاركة في عملية التحديث اليوم بشأنها.

.@WHO has set up a Solidarity Trial to compare the safety & efficacy of 4 different single/combination drugs against #COVID19. @WHOEMRO calls on countries in the Region and beyond to participate in this historical trial & stands ready to facilitate process. Daily Update⬇ pic.twitter.com/O30bTN1XDi — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 28, 2020

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس إطلاق خدمة "واتسآب" باللغة العربية، لتمكين المواطنين العرب من متابعة آخر الأخبار الصحية الموثوقة، التي تصدر عن المنظمة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت: "أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة الرسائل الصحية على الواتساب باللغة العربية لإطلاع الجمهور على التفاصيل والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا".

وأضاف: "أوجه الدعوة للمتحدثين باللغة العربية حول العالم لاستخدام هذه المنصة".

© Sputnik . Mohamed Hassn أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 617 ألف مصاب، بينهم أكثر من 28 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الصين، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية وفقا لإحصائيات أمس السبت.