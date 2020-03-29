نيجيريا تقرر وقف التنقل في لاجوس وأبوجا لمدة 14 يوما

أصدر الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم الأحد، قرارا بوقف التنقل في لاجوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يوما.

وبحسب "رويترز"، أمر الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم الأحد بوقف التنقل في لاجوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يوما.

ونقلت الوكالة عن الرئيس النيجري قوله في كلمة نقلها التلفزيون إن هذه القيود ستبدأ الساعة 11 مساء (22.00 بتوقيت جرينتش) يوم الإثنين. وأضاف أن هذه القيود ستسري على ولاية أوجون المجاورة للاجوس. وأعلنت نيجيريا 97 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وحالة وفاة واحدة.

وسجلت نيجيريا أول وفاة بفيروس كورونا منذ أيام، وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض في تغريدة، يوم الاثنين الماضي، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 67 عاما، وعاد من رحلة علاج في بريطانيا، وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة من بينها ورم نخاعي متعدد وداء السكري وكان يخضع للعلاج الكيميائي، حسبما ذكرت "رويترز".