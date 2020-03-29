ترامب: أمريكا لن تدفع مقابل حماية الأمير هاري وزوجته ميغان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف الحماية الأمنية للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان اللذان استقرا في لوس أنجلوس.

وحسب "رويترز" كتب ترامب على تويتر أنه "الآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك، لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهم الأمنية . يجب عليهم الدفع".

وفي يناير/ كانون الثاني، قال الزوجان إنهما سيبتعدان عن واجباتهما الملكية.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية إن الأمير هاري وزوجته ميغان تركا كندا وانتقلا إلى لوس أنجلوس حيث يعتزمان اتخاذ بيت دائم بعد تخليهما عن مهامهما الملكية.

وذكرت الصحيفة الخميس الماضي أن الزوجين انطلقا إلى لوس أنجلوس في رحلة جوية خاصة لكنها لم تحدد الموعد. وكانت الولايات المتحدة وكندا قد اتفقتا منذ أيام على إغلاق حدودهما أمام السفر غير الضروري لتخفيف الضغط على الأنظمة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

وامتنعت متحدثة باسم الأمير هاري عن التعليق على التقرير الذي وصفته الصحيفة بأنه حصري.

وسيتوقف هاري وزوجته عن الاضطلاع بمهامها الملكية في نهاية مارس/ آذار وسيشرعان في "دور جديد تقدمي" يتركز أساسا في أمريكا الشمالية ويهدفان أن يتيح لهما الاعتماد ماديا على نفسيهما.

ويعيش الزوجان منذ شهور مع ابنهما آرتشي في جزيرة فانكوفر في كندا.

ونقلت ذا صن عن مصدر لم تحدده من داخل الأسرة البريطانية المالكة قوله "هذه الخطوة كان مخططا لها منذ فترة. أدركا أن كندا لن تكون مناسبة لعدة أسباب وهما يريدان أن يقيما بمنطقة لوس أنجلوس".

ومنطقة لوس أنجلوس هي المكان الذي نشأت فيه ميغان ماركل، ولا تزال والدتها دوريا تعيش هناك.

Prince Harry & Jon Bon Jovi support the Invictus Games choir pic.twitter.com/uJzvmA6OTn — ET Canada (@ETCanada) March 29, 2020

وقالت مجلة بيبول الخميس الماضي نقلا عن مصدر لم تحدده إن الزوجين يقيمان بالفعل في منزل بمنطقة لوس أنجلوس ولم يجازفا بالخروج إلى الشوارع. وكانت ولاية كاليفورنيا التي تقع بها المدينة قد ألزمت السكان بالبقاء بالمنزل منذ أيام في إطار جهود احتواء كورونا.

وجاء التقرير في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة ديزني أن ميغان، دوقة ساسكس، أدت التعليق الصوتي في فيلم وثائقي عن الطبيعة ستبثه على منصة (ديزني+) في الثالث من أبريل/ نيسان.

وهذا أول عمل تؤديه ميغان، ممثلة المسلسلات التلفزيونية السابقة، منذ أعلنت هي وهاري في يناير/ كانون الثاني تخليهما عن المهام الملكية.

Trump Says US Will not pay for Security Protection for Prince Harry https://t.co/PDqHLIGCQv pic.twitter.com/wENQbZuCOC — The Voice of America (@VOANews) March 29, 2020

ويحمل الفيلم اسم (إليفانت) "الفيل"، وهو يتتبع رحلة أسرة من الفيلة عبر أفريقيا. وسيجمع الفيلم مالا لصالح جمعية خيرية هي (أفيال بلا حدود).