ترامب: أنشأنا مستشفى بـ 2900 سرير في 4 أيام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتهاء من إنشاء مستشفى هائل سعته 2900 سرير، مشيرا إلى أن هذا العمل يدعو إلى الفخر.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الأحد: "ينتابنا شعور بالفخر بعدما قامت الحكومة الفيدرالية بالانتهاء من تشييد مستشفى ضخم مكون من 2900 سرير، في 4 أيام فقط".

وتابع: "تم إقامة المستشفى في مركز جافتيس للمؤتمرات بمدينة نيويورك"، مضيفا: "في الوقت الحالي نحرك فرق العمل لتنضم لآخرين في أماكن أخرى لمواصلة بناء الأسرة والمستشفيات".

So proud of the @USACEHQ, @FEMA, and the Federal Government for the 2,900 bed hospital they built in 4 days (way ahead of schedule) in the Javits Center for NY. We are now moving the teams to join others so they can continue to build more hospitals/beds. Keep up the GREAT WORK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

وقال ترامب، الذي أصبحت بلاده تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث أعداد المصابين: "واصلوا العمل بهذه الطريقة العظيمة".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 683 ألف مصاب، بينهم أكثر من 32 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 123 ألف مصاب وأكثر من 2200 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 92 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 78 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 58 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 38 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 37 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 14 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 10 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.