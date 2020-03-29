ترامب: لم يسبق لي فعل هذا لكن لا يمكنني التراجع الآن... فيديو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يوقع من قبل رقم من خانة التريليون، أثناء توقيعه على التشريع الخاص بحزمة المحفزات المالية التي أقرها الكونغرس الأمريكي بقيمة تتجاوز 2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي والمتضررين من تفشي وباء كورونا.

وأقر الكونغرس التشريع بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من أسبوع مع أعضاء إدارة ترامب، وفي مقدمتهم ستيفين منوشين، وزير الخزانة.

وتعد هذه المحفزات هي الأضخم من نوعها على الإطلاق، سواءً في التاريخ الأمريكي أو التاريخ عموما.

وقال ترامب: "أشكركم جميعا. إنه يوم بالغ الأهمية، حيث أوقع الآن على أكبر حزمة مفردة للمساعدات الاقتصادية في التاريخ الأمريكي، أو أقول في التاريخ عموما".

وتابع "بالمناسبة، أود أن أوضح أن قيمة المساعدات تفوق أي حزمة مساعدات سبق التوقيع عليها قبل الآن، حيث تبلغ قيمتها 2,2 تريليون دولار، لكنها فعليا قد ترتفع وتصل إلى 6,2 تريليون دولار".

President Trump Signs Coronavirus Economic Relief Bill: “$6.2 trillion. I never signed anything with a T on it."



Full video here: https://t.co/bh9Y6jaT3D pic.twitter.com/AbYhZGYcVW — CSPAN (@cspan) March 27, 2020

وأضاف "نحن نتحدث عن مساعدات اقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى 6,2 تريليون دولار. وستوفر هذه المساعدات دعما تحتاجه عائلات، عمال وشركات في أمتنا على نحو عاجل".

وأكمل "هذا هو كل ما في الأمر. وأود ان أشكر نواب الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين على تكاتفهم ونبذهم للخلافات وتغليبهم لمصلحة أمريكا وجعلها في المقدمة بتمرير هذا التشريع الذي يوفر مدفوعات نقدية مباشرة للمتضررين، كما يوفر دعما للشركات الصغيرة كي تبقى قوية مثل الشركات الكبيرة، وهو ما يصب في النهاية في الإبقاء على بلدنا قوية ووظائفنا كذلك".

وقبل التوقيع على الهواء مباشرة، نظر ترامب لأعضاء إدارته ونواب الكونغرس خلفه، قائلا: "لم يسبق لي مطلقا التوقيع على شيء يحمل الرقم تريليون. لا أعلم ما إذا كان بإمكاني التعامل مع شيء كذلك. أعتقد أننا لا يمكننا التراجع في لحظة كهذه".

وسجلت الولايات المتحدة الآن أكثر من 123 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد وهو ما يفوق الأرقام المسجلة في أي بلد آخر بالعالم.