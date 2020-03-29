ميلانيا ترامب: أزمة كورونا لن تستمر إلى الأبد

قالت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب على الأسر أن تمنح أبناءها وقتا للمرح، وذلك رغم الأزمة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتبت ميلانيا ترامب، على "تويتر"، اليوم الأحد: "أشجع الوالدين على أن يتركوا أطفالهم يعرفوا أن هذه الأزمة لن تستمر إلى الأبد"، مضيفة: "ساعدوهم في الحصول على الطاقة الإيجابية، وخصصوا بعض الوقت لجعلهم يشعرون بالسعادة معكم".

I encourage parents to let children know this will not last forever. Keep a positive attitude and try to create some time for fun with your loved ones. https://t.co/tGWsVn4ykB — Melania Trump (@FLOTUS) March 29, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 683 ألف مصاب، بينهم أكثر من 32 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 123 ألف مصاب وأكثر من 2200 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 92 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 78 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 58 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 38 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 37 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 14 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 10 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.