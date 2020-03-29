ترامب: نعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا وننتظر النتائج

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن بلاده تعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات بفيروس كورونا.