الأمير هاري وزوجته يردان على ترامب بشأن تكاليف حمايتهما في أمريكا

رد الأمير هاري وزوجته ميغان، في بيان يوم الأحد، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن أن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما.

وقال الأمير هاري وزوجته ميغان، إنهما ليس لديهما أي خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بالمساعدة في تحمل التكاليف الأمنية.

كان الزوجان قد أعلنا في يناير كانون الثاني أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وقالت تقارير إعلامية إن المقام استقر بهما مؤخرا في لوس أنجلوس.

وكتب ترامب يوم الأحد على تويتر قال فيها، "الآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة.. لكن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما. عليهما أن يدفعا!".

A spokesperson for Prince Harry and Meghan Markle said they “have no plans to ask the US government for security resources” after President Trump emphasised that the couple must pay for their own security. https://t.co/zHF9EUWQWY — Twitter Moments UK & Ireland (@UKMoments) March 30, 2020

وقالت متحدثة باسم الزوجين في بيان صدر في وقت لاحق، "دوق ودوقة ساسكس ليس لديهما أية خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بموارد أمنية. تم إجراء ترتيبات أمنية بتمويل خاص"، وفقا لروريترز.

كانت الدوقة ميغان ماركل قد انتقدت ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016، ووصفته بأنه مثير للانقسام ويكره النساء. وتزوجت ميغان الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث في 2018.

وعلق ترامب العام الماضي على انتقاد ميغان قائلا، "لا أعرف هذا. ماذا يمكن أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها بغيضة". لكن ترامب تمنى لها أيضا التوفيق في حياتها الجديدة كعضو في العائلة الملكية البريطانية.

وفاجأ الزوجان العائلة الملكية في أوائل يناير/كانون الثاني بإعلانهما أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، للتخلص من التدقيق الكثيف لوسائل الإعلام التي تتبعهما منذ سنوات عديدة.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

كان الزوجان يعيشان منذ عدة أشهر مع ابنهما آرتشي بجزيرة فانكوفر في كندا.



وذكرت صحيفة صن البريطانية الأسبوع الماضي، أن الزوجين استقلا رحلة جوية خاصة إلى لوس أنجلوس لكن الصحيفة لم تحدد متى حدث ذلك.

وكانت الولايات المتحدة وكندا قد اتفقتا في وقت سابق من الشهر الحالي على إغلاق الحدود بينهما أمام السفر غير الضروري عند المعابر البرية، بهدف تخفيف الضغط على النظم الصحية بسبب فيرس كورونا.

وأمضت ميغان ماركل سنوات عمرها الأولى في منطقة لوس أنجلوس وما زالت أمها دوريا تعيش هناك.

وقالت كندا الشهر الماضي، إنها لم تعد تتكفل بالأمن بعد تخلي الزوجين عن مهامهما الملكية.

وقالت شركة والت ديزني الأسبوع الماضي، إن ميغان أدت التعليق الصوتي في فيلم وثائقي عن الطبيعة ستبثه على منصة (ديزني+) يوم الجمعة.