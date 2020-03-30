وفاة مغن أمريكي شهير بفيروس "كورونا"

أعلن المتحدث الرسمي باسم المغني الأمريكي جو ديفي، عن وفاة الأخير بفيروس "كورونا" المستجد، عن عمر ناهز الـ 61 عاما، وذلك بعد يومين من الإعلان عن إصابته بالفيروس التاجي.

وحسب شبكة "أي بي سي"، توفي ديفي يوم أمس الأحد، إذ تدهورت صحته بشكل مفاجئ وسريع بعد إصابته بالفيروس مؤخرا، مؤكدة أنه توفي في ناشفيل بولاية تينيسي بسبب مضاعفات الفيروس.

وكان ديفي أعلن، يوم الجمعة الماضي، على صفحته في "فيسبوك" إصابته بالفيروس: "أنا الآن تحت رعاية أطباء محترفين وأتلقى العلاج، أنا وعائلتي نطلب الخصوصية في هذا الوقت، نريد أن نذكر الجمهور وجميع الناس بأهمية اليقظة والحذر هذه الأيام بسبب هذا الوباء الخطير".

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " في الولايات المتحدة الأمريكية، حاجز الـ 120 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من ألفين شخص، بحسب حصيلة أعدتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ووفقا للبيانات، في الساعة 1.30 بتوقيت موسكو 29 مارس/ آذار، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 121 ألف و117 شخصا من بينهم 2010 حالة وفاة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على قرار حزمة الحوافز الاقتصادية المعتمدة من مجلسي الشيوخ والنواب البالغة قيمتها تريليوني دولار، في إطار مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.