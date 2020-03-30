كوريا الجنوبية تعلن عن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا والصين 31 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تسجيل خلال الـ 24 الساعة الماضية 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 9661. بحسب وكالة "يونهاب".

موسكو - سبوتنيك. كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأحد.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 في 29 من آذار/مارس. وارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 81470.

واكد البيان أن 93 في المئة من الحالات تعافت من المرض.

بينما أكد متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مساء الأحد، إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا أثار احتمال تعرض البلاد لموجة تفش ثانية.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 700 ألف إصابة، و34 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 151 ألف.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.