تايلاند تسجل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 1524 

أعلنت تايلاند تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1524 حالة.

وقال المتحدث باسم المركز الحكومي، تاويسين ويسانويوتين، لإدارة أزمة كوفيد-19 في تايلاند إن البلاد سجلت 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث أن عدد الإصابات في تايلاند سيواصل الارتفاع على الأرجح، وأن عدد الحالات الجديدة المكتشفة في الأقاليم أكبر من نظيره في العاصمة بانكوك.

من جانبها، ذكرت الصحة العامة أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى تسعة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 700 ألف إصابة، و34 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 151 ألف.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.