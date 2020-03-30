وكالة: إصابة مستشارة نتنياهو بـ"كورونا" ورئيس الوزراء الإسرائيلي ينتابه القلق

أكدت الاختبارات، اليوم الاثنين، إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال مسؤولون إن "الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا الجديد، لكن لم يعرف بعد إن كان نتنياهو البالغ من العمر 70 عاما قد تعرض لاحتمال الإصابة أو إن كان عمله قد تأثر بذلك"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأوضح مسؤول إسرائيلي أن الحكومة "ستتخذ إجراءات وفقا لإرشادات وزارة الصحة"، واصفا حالة المستشارة الصحية بأنها جيدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة "كورونا".

وظهرت حالة من القلق في مكتب نتنياهو، أمس، عقب اكتشاف إصابة زوج مستشارته للشؤون الأرثوذكسية.

وبحسب "قناة 12" العبرية، فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست، مشيرة إلى أنه تم إجراء اختبار لها، ومن المتوقع أن تخرج نتيجتها.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد -19" إلى 4347 حالة، مؤكدة تسجيل 100 إصابة جديد خلال الـ24 الساعة الماضية.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لفرض الإغلاق الشامل، بإقامة حواجز عند مداخل المدن والأحياء وعلى محاور المواصلات الرئيسية، وانضم قرابة 650 جنديا إلى دوريات الشرطة في شوارع البلاد منذ صباح اليوم الأحد، من أجل تنفيذ القيود التي تفرض على المواطنين، ضمن إجراءات منع انتشار كورونا.