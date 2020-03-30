مكتب نتنياهو ينفي دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي في "عزل ذاتي" بسبب "كورونا"

نفي مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، التقارير التي أفادت أن الأخير سيدخل في عزلة لمدة أسبوع، تأكد إصابة مستشارته بفيروس "كورونا".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن "مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، نفي التقارير التي أفادت أن الأخير سيدخل في عزلة لمدة أسبوع، بعد تأكد إصابة مستشارته بفيروس "كورونا".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كشفت النقاب عن أن وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس تحويل رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي، وقالت إن "نتنياهو اختلط مع مستشارته لشئون المتدينين اليهود والتي تبين لاحقا أنها مصابة بالفيروس"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يخضع نتنياهو اليوم لفحص كورونا، وقد يضطر إلى الدخول في حجر صحي أيضا".

وقال مسؤولون في وقت سابق اليوم، إن "الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا الجديد، لكن لم يعرف بعد إن كان نتنياهو البالغ من العمر 70 عاما قد تعرض لاحتمال الإصابة أو إن كان عمله قد تأثر بذلك".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة "كورونا".

وظهرت حالة من القلق في مكتب نتنياهو، أمس، عقب اكتشاف إصابة زوج مستشارته للشؤون الأرثوذكسية.

وبحسب "قناة 12" العبرية، فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست، مشيرة إلى أنه تم إجراء اختبار لها، ومن المتوقع أن تخرج نتيجتها.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد -19" إلى 4347 حالة، مؤكدة تسجيل 100 إصابة جديد خلال الـ24 الساعة الماضية.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لفرض الإغلاق الشامل، بإقامة حواجز عند مداخل المدن والأحياء وعلى محاور المواصلات الرئيسية، وانضم قرابة 650 جنديا إلى دوريات الشرطة في شوارع البلاد منذ صباح اليوم الأحد، من أجل تنفيذ القيود التي تفرض على المواطنين، ضمن إجراءات منع انتشار كورونا.