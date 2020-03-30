الجنود الروس يقومون بتطهير دور المسنين في إيطاليا...فيديو

قام فريق من العسكريين الروس والإيطاليين المختصين، بمعالجة وتطهير صحي كامل لثلاثة منازل للمسنين في مدينتين إيطاليتين.

قام فريق من أطباء علم الأوبئة والمتخصصين في قوات الدفاع الإشعاعي الكيميائية والبيولوجية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بالاشتراك مع المتخصصين العسكريين الإيطاليين، في 29 مارس/آذار، بتطهير صحي كامل لثلاث دور رعاية للمسنين، ومنها دار "القديس جوزيف" في مدينة شاسنيجو، وداري "سيسيليا تشاشيا ديل نيجرو" و"كازة سيرينا" في مدينة ليففي.

#Видео Накануне бригада специалистов @mod_russia совместно с итальянскими коллегами провела полную обработку в трёх учреждениях для пожилых людей: пансионате Святого Джузеппе в Казниго, «Чечилья Качча ин Дель Негро» в Гандино и «Каза Серена» в Леффе #РоссияИталия #COVID19 pic.twitter.com/MB38JVbtDG — Минобороны России (@mod_russia) March 30, 2020

يذكر أن الاختصاصيين قاموا بتطهير أكثر من 12 ألف متر مربع من المباني الداخلية وطرق الوصول.

وقالت وزارة الدفاع: "في المجموع، قام الجيش الروسي بمعالجة 8 مؤسسات طبية وتطهير أكثر من 21 ألف متر مربع من المباني الداخلية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح المختصين العسكريين الروس والإيطاليين بتطهير صحي كامل لجميع منازل منطقة هنجير للمسنين في مدينة إلبينو الإيطالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 23 مارس/آذار، أن موسكو أرسلت إلى إيطاليا مختبرا واحدا، و20 آلة تعقيم و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص، وهو ما لا يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ المهام داخل البلاد.