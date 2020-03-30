إسبانيا تسجل 812 حالة وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 7340

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 85195، اليوم الاثنين، من 78797 إصابة أمس الأحد، مما يجعل عدد المصابين في إسبانيا أعلى من نظيره في الصين التي تظهر أحدث بيانات أن عدد الإصابات فيها وصل إلى 81470.

وأضافت الوزارة أن عدد وفيات كورونا في إسبانيا ارتفع إلى 7340، وذلك بعد تسجيل 812 حالة وفاة اليوم الاثنين.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 730 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة.