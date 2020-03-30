إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات "كورونا" بالبلاد إلى 2757 والإصابات إلى 41495

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2757.

ونقل التلفزيون الإيراني، عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور قوله إن "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 117 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 2757، فيما قفز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 41495".

ودعا جهانبور، الإيرانيين لعدم الخروج من منازلهم، وقال "سُجلت 117 وفاة جديدة و3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأعلن القضاء الإيراني، أمس الأحد، الإفراج مؤقتا عن نحو 100 ألف سجين بسبب فيروس كورونا.

وعلى خلفية تصريحات المسؤولين حول "الموجة الثانية" من انتشار الفيروس التاجي في إيران، أعلن ممثل القضاء بدء "موجة ثانية" من الإفراج عن المساجين.

وقرر الرئيس الإيراني حسن روحاني، مؤخرا تمديد فترة الإفراج من السجون حتى 20 أبريل/ نيسان، بعد الإفراج عن حوالي 85 ألف سجينا مؤقتا.