تسجيل
10:36 GMT30 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    صواريخ كوريا الشمالية البالستية

    لماذا تواصل كوريا الشمالية تجاربها العسكرية رغم انشغال العالم بجائجة كورونا؟

    © AFP 2020 / ED JONES
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/102720/55/1027205575_0:182:3495:2148_1200x675_80_0_0_ab65ffab0403d39e8f847c2fda9def39.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003301045013552-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F/

    ذكرت وكالة الأخبار الكورية الشمالية الرسمية أن التجربة العسكرية الأخيرة كانت تهدف للتحقق من "المواصفات التكتيكية والفنية لنظام الإطلاق الذي سيتم تسليمه إلى وحدات الجيش الشعبي".

    وأكد ري بيونغ تشول، نائب رئيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، الذي قاد اختبار الإطلاق، أن عملية نشر النظام تعد "عملا حازما وله أهمية كبيرة"، وحدد المهام المتعلقة بتسليم النظام، وفقا للوكالة.

    وقالت صحيفة رودونغ سينمون الرسمية الكورية الشمالية إن اختبار يوم الأحد كان يهدف إلى "التحقق مجددا من الخصائص التكتيكية والفنية لقاذفات صواريخ متعددة ضخمة للغاية، وتم إطلاق النار بنجاح".

    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ويقف خلفه نائبه، مايك بنس، واشنطن، الولايات المتحدة، 13 مارس/ آذار 2020
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    هل ستقوم الولايات المتحدة بالحوار مع إيران وكوريا الشمالية

    ويقول مراقبون إن التحركات العسكرية الأخيرة لكوريا الشمالية تهدف في المقام الأول إلى تعزيز قبضة الزعيم كيم جونغ أون على السلطة وسط مخاوف من انتشار وباء كورونا والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن نظام العقوبات الدولية متطاولة الأمد، وفقا لوكالة يونهاب.

    وأجرت كوريا الشمالية اختبارات صاروخية 13 مرة العام الماضي، كان آخرها في نوفمبر/تشرين الأول في استعراض للقوة والتعبير عن الإحباط من توقف محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن بعد قمة عدم الاتفاق بين كيم وترامب في فبراير/شباط من نفس العام، بحسب الوكالة.

    وقال باحث متخصص بمعهد القرن الـ21 العسكري ريو سيونغ -يوب "يبدو أن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق القاذفة على ارتفاع منخفض، وإنه مع إطلاق القاذفة على مختلف الارتفاعات يصعب إصابة المقذوفات، ومن المقدر أنها اختبرت إطلاق القاذفة على ارتفاع منخفض مع مراجعة المسائل التقنية".
    ويرى خبراء آخرون أن إطلاق اليوم هو نوع من استعراض القوى العسكرية تجاه كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالاضافة الى تعزيز التضامن الداخلي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وبحسب الوكالة الكورية يسعى الشمال إلى تعزيز قدراته الدفاعية في ظل توقف المحادثات النووية بينه وبين الولايات المتحدة في أعقاب انهيار قمة هانوي دون التوصل إلى اتفاق.

    كما أن هذا العام يمثل أيضا الذكرى العاشرة لاثنين من ثلاث معارك هامة، إحداهما هي حادثة غرق السفينة الحربية الكورية الحربية "تشونان" في يوم 26 من مارس 2010، والثانية هي قصف مدفعية كوريا الشمالية لجزيرة يونبيونغ في البحر الأصفر يوم 23 نوفمبر من عام 2010.
    كما يفسر آخرون بأن إطلاق اليوم يعبر عن عدم ارتياح الشمال تجاه تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي الرسمية، التي أدلى بها يوم الجمعة الماضي في فعاليات الذكرى السنوية للمناوشات البحرية، حيث عبر عن عدم تغيير موقف حكومته من أن حادثة إغراق غواصة تشونان البحرية ناجم عن هجوم بطوربيد كوري شمالي قبل 10 سنوات. وذلك لأول مرة منذ توليه منصبه.
    هذا وقال كيم يونغ-هيون الباحث في قسم دراسة كوريا الشمالية بجامعة دونغكوك في سيئول "استبعد وجود علاقة مباشرة بين اختبار القاذفة اليوم وتصريحات الرئيس مون، حيث ظلت كوريا الشمالية تختبر قاذفاتها منذ مطلع الشهر الجاري، فيمكن القول إن عملية إطلاق اليوم ناجمة عن الرغبة في تعزيز حالة التأهب الداخلي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد".

    كوريا الشمالية - إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية الموجهة، 7 أغسطس/ آب 2019
    © REUTERS / KCNA
    زعيم كوريا الشمالية يشهد "حدثا عظيما" في تطوير قواته المسلحة

    وجاء إطلاق يوم الأحد بعد أسبوع من كشف كوريا الشمالية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل رسالة إلى الزعيم كيم، يعرض المساعدة في مكافحة الفيروس التاجي.

    وأعرب الشمال عن امتنانه لكنه حذر من إساءة الحكم على علاقات البلدين على أساس العلاقات الشخصية للزعيمين فقط. ولم يقدم ردا على عرض واشنطن للمساعدة.

     

    انظر أيضا:

    بعد عرض من ترامب لمواجهة كورونا... كوريا الشمالية تختبر سلاحا مدمرا في غاية الضخامة
    كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهولا في اتجاه بحر اليابان
    كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان
    الكلمات الدلالية:
    راجمة صواريخ, نشر صواريخ, صواريخ, كوريا الشمالية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    غرافيتي يصور شخصية غولوم من فيلم سيد الخواتم مع لفافة من ورق التواليت ونقش غاليتي! في برلين، ألمانيا 23 مارس 2020
    ماذا شغل العالم... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    النفط أرخص من 20 دولارا
    سعر النفط... أقل من 20 دولارا
    أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك