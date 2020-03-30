بلجيكا تسجل 82 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 513

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية عن تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل بذلك العدد الكلي للوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 513 حالة وفاة.

وأكدت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، "وفاة 82 شخصا جراء الإصابة بجائحة فيروس كورونا في بلادنا، لترتفع أعداد حالات الوفيات في بلجيكا إلى 513"، وذلك حسب الوكالة الإخبارية البلجيكية "ها إل إن".

وقال رئيس قسم الأمراض الفيروسية، ستيفن فان خوت، في جامعة خينت، خلال المؤتمر الصحفي، وفق ما تشير إليه الأرقام اليوم، فإننا نلاحظ أن معدل انتشار الوباء يتناقص في بلجيكا".

وأشار عن دخول 536 مريضا، يوم الأمس، إلى المستشفيات جراء الإصابة بجائحة "كوفيد - 19"، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد المرضى في المستشفيات 4525 مريضا، منهم 927 مريضا في العناية المركزة. بينما قام 168 مريضا بمغادرة المستشفى، بعد تحسن حالتهم الصحية، ليصل مجموع المرضى الذين تم السماح لهم بالخروج إلى 1527 مريضا.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 700 ألف إصابة، وأكثر من 30 ألف حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.