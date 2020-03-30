كلمات مؤثرة لملياردير يتبرع بمليون يورو لمكافحة كورونا في بودابست

قال جورج سوروس، الملياردير البالغ من العمر 89 عاما، اليوم الاثنين، إن مؤسسات "المجتمع المفتوح" ستساهم بمليون يورو في مكافحة فيروس كورونا في بودابست.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سوروس، في بيان له، القول "جائحة كوفيد- 19 لا تعرف حدودا بين الدول أو المجتمعات أو الأديان أو الناس. يمكن لأي شخص أن يصاب، ولكن البعض منا أكثر عرضة للخطر من الآخرين".

وتابع "لقد ولدت في بودابست ، وسط الكساد العظيم، بعد عقد من الزمان بعد أن خلفت الأنفلونزا الإسبانية آلاف القتلى في بودابست".

وأضاف "عشت خلال الحرب العالمية الثانية وحكم حزب السهم المتقاطع وحصار المدينة. أتذكر كيف يكون العيش في ظروف قاسية".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 730 ألف حالة، وعدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة.