سويسرا تسجل 38 وفاة و1139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قال مكتب الصحة العامة في سويسرا، اليوم الاثنين، إن "عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 295 من 257 شخصا أمس الأحد.

القاهرة - سبوتنيك . وأضاف مكتب الصحة، في بيان له، أن "البلاد سجلت 38 وفاة و1139 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" ليرتفع الإجمالي إلى 295 وفاة و15475 إصابة"، مشيرا إلى أنها ستنشر معلومات محدثة عن وضع انتشار المرض في البلاد في وقت لاحق اليوم.

وقالت الحكومة السويسرية، يوم الأربعاء الماضي، إنها توسع نطاق ضوابطها الحدودية لتشمل جميع الدول في منطقة شنغن الحدودية المفتوحة للمساعدة في حماية الناس من فيروس "كورونا"، في وقت تعمل على نشر المزيد من أجهزة التنفس التي قد تساهم في إنقاذ أرواح الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم 11 مارس/ آذار، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.