نتنياهو يعلن رسميا الدخول الفوري في حجر صحي

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الدخول للحجر الصحي مع طاقمه المقرب، حتى الانتهاء من الفحوصات الطبية إثر مخالطته مع مصابه بفيروس "كورونا".

وقال مكتب نتنياهو، في بيان جديد، إنه "ولإزالة الشكوك فقد قرر نتنياهو دخوله مع طاقمه للحجر الصحي الى حين الانتهاء من التحاليل الطبية، بينما ستقرر وزارة الصحة وطبيب نتنياهو الخاص موعد انتهاء الحجر الصحي".

وكان مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نفى التقارير التي أفادت أن الأخير سيدخل في عزلة لمدة أسبوع، بعدما تأكد إصابة مستشارته بفيروس "كورونا".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن "مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، نفى التقارير التي أفادت أن الأخير سيدخل في عزلة لمدة أسبوع، بعد أن تأكدت إصابة مستشارته بفيروس "كورونا".

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" النقاب في وقت سابق، عن أن وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس تحويل رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي، وقالت إن "نتنياهو اختلط مع مستشارته لشئون المتدينين اليهود والتي تبين لاحقا أنها مصابة بالفيروس"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يخضع نتنياهو اليوم لفحص كورونا، وقد يضطر إلى الدخول في حجر صحي أيضا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة "كورونا".

وظهرت حالة من القلق في مكتب نتنياهو، أمس، عقب اكتشاف إصابة زوج مستشارته للشؤون الأرثوذكسية.

وبحسب "قناة 12" العبرية، فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست، مشيرة إلى أنه تم إجراء اختبار لها، ومن المتوقع أن تخرج نتيجتها.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد -19" إلى 4347 حالة، مؤكدة تسجيل 100 إصابة جديد خلال الـ24 الساعة الماضية.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لفرض الإغلاق الشامل، بإقامة حواجز عند مداخل المدن والأحياء وعلى محاور المواصلات الرئيسية، وانضم قرابة 650 جنديا إلى دوريات الشرطة في شوارع البلاد منذ صباح اليوم الأحد، من أجل تنفيذ القيود التي تفرض على المواطنين، ضمن إجراءات منع انتشار كورونا.