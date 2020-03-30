عدد الوفيات بسبب "كورونا" في أمريكا يتجاوز حاجز الـ 2500 شخص

وصلت حالات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس "كورونا" إلى 2513 حالة، كما وصل عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 143 ألف حالة.

جاء ذلك، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" تم تسجيلها للساعة 15:00 بتوقيت موسكو.

وأضافت الجامعة بأن مدينة نيويورك سجلت أعلى معدل وفيات بـ776 حالة وفاة، وحلت العاصمة واشنطن في المرتبة الثانية بـ144 حالة وفاة.

فيما وصل عدد المتعافين إلى 4865 شخصا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأن أكثر من مليوني شخص سيموتون إن لم تفعل الحكومة إجراءات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، لذلك يعتبر حصر عدد الوفيات ما بين 100 إلى 200 ألف حالة أمرا "جيدا".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "نعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا ونحن ننتظر النتائج وسيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتواصل مع دول أخرى ونحصل على مساعدة منها بشأن تجاربها في مكافحة فيروس كورونا".