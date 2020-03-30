منصة إطلاق "مورسكوي ستارت" تصل إلى روسيا من الولايات المتحدة

وصلت سفينة النقل Xin Guang Hua التابعة لهونغ كونغ، مع منصة إطلاق أوديسي لمشروع الإطلاق البحري "مورسكوي ستارت" من المياه الأمريكية إلى ميناء سلافيانكا الروسي.

وقال المتحدث باسم مجموعة تخليص السفن في الميناء البحري: "لقد وصلت السفينة إلى الميناء، بعد ساعتين سنبدأ تطهيرها"، مشيراً إلى أن السفينة غادرت ميناء لونغ بيتش الأمريكي في 2 آذار / مارس الجاري.

ووفقا له سيتم إزالة المطار الفضائي العائم يوم غد الثلاثاء من السفينة ونقله إلى حوض بناء السفن سلافيانسك في إقليم بريمورية الروسي.

الجدير بالذكر أن مجموعة شركات "إس 7" أعلنت، في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على نقل المطار الفضائي العائم إلى روسيا. ووفقا لبيانات "إس 7" سيكون ميناء سلافيانكا الواقع جنوب فلاديفوستوك الموقع الجديد للمطار العائم، الذي يبعد 80 كيلومترا عن حدود كوريا الشمالية.

وسوف يبقى المطار العائم في هذا المكان مدة عام، يخضع خلالها لعمليات صيانة، بعد أن جمد عمله منذ عام 2014، بعد الإطلاق السادس والثلاثين.