ترامب: سأبحث مع بوتين اليوم أسعار النفط والتجارة وفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمبر بوتين، اليوم الاثنين، أسعار النفط والتجارة وفيروس كورونا

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريح لقناة "فوكس نيوز الأمريكية":" سأقوم في الحال بعد هذه المحادثة التليفونية [مع القناة] بالاتصال بالسيد بوتين".

وأشار ترامب إلى أن موضوع الاتصال الهاتفي سيكون أسعار النفط والتجارة ومكافحة فيروس كورونا.

تهاوي أسعار النفط

أظهرت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الاثنين، انخفاضا بأكثر من 4 في المئة للعلامات التجارية الرئيسية بسبب مخاوف بشأن مدى تأثير انتشار فيروس "كورونا" على الطلب العالمي والمواد الخام.

أفادت بيانات التداول حتى الساعة 7:58 بتوقيت موسكو، بانخفاض أسعار العقود الآجلة لشهر حزيران/يونيو لنفط بحر الشمال خام برنت بنسبة 4.15 في المئة إلى 26.78 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط 20.51 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 4.6 في المئة.

وليلا انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.52 في المئة إلى أقل من 20 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2002، ووصل إلى 19.92 دولار للبرميل.

ولا تزال أسواق النفط متأثرة بانخفاض الطلب الناجم في المقام الأول عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

كورونا يحصد أكثر من 2500 ضحية في أمريكا

وصلت حالات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس "كورونا" إلى 2513 حالة، كما وصل عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 143 ألف حالة.

جاء ذلك، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" تم تسجيلها للساعة 15:00 بتوقيت موسكو.

وأضافت الجامعة بأن مدينة نيويورك سجلت أعلى معدل وفيات بـ776 حالة وفاة، وحلت العاصمة واشنطن في المرتبة الثانية بـ144 حالة وفاة.

فيما وصل عدد المتعافين إلى 4865 شخصا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأن أكثر من مليوني شخص سيموتون إن لم تفعل الحكومة إجراءات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، لذلك يعتبر حصر عدد الوفيات ما بين 100 إلى 200 ألف حالة أمرا "جيدا".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "نعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا ونحن ننتظر النتائج وسيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتواصل مع دول أخرى ونحصل على مساعدة منها بشأن تجاربها في مكافحة فيروس كورونا".