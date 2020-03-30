إيقاف وسائل النقل العام في فيتنام للحد من انتشار كورونا

أمر رئيس الوزراء الفيتنامي، نجوين شوان فوك، اليوم الاثنين، بإيقاف خدمات النقل العام للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أصاب 203 أشخاص في البلاد.

كما دعا فوك إلى الحد من استخدام المركبات الخاصة، وشجع مسؤولي الدولة على العمل من المنزل، وفقا لبيان نشر على موقع الحكومة على الإنترنت.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 730 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة.