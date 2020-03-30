تركيا تضع 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي بسبب كورونا

وضعت تركيا 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي، اعتبارا من اليوم الاثنين، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 131 شخصا في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الحجر الصحي فُرض على مدينة و6 ضواح و28 قرية و4 تجمعات سكنية أصغر، بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 9217 حالة بزيادة 1815 حالة جديدة، وذلك بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

ومن بين أحدث الإجراءات للحد من انتشار الفيروس أوقفت تركيا رحلات القطارات بين المدن وقلصت رحلات الطيران الداخلية اعتبارا من يوم السبت.

وطالبت المعارضة الرئيسية في البلاد الحكومة بإصدار أمر بالبقاء في المنازل.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 730 ألف حالة، وعدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألفا.