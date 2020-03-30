ارتفاع وفيات كورونا في إنجلترا إلى 1284

أعلنت هيئة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، وفاة 159 شخصا آخرين في إنجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 1284 حالة، حسب وكالة "رويترز".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 730 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة.