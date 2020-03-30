سرقة إحدى لوحات فان غوخ من متحف هولندي

أعلنت إدارة متحف سينجر لارين، في شمال هولندا، عن سرقة لوحة للرسام الشهير فنسنت فان غوخ تعرف باسم "حديقة الربيع"، من جانب لصوص استغلوا إغلاق المتحف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

أمستردام - سبوتنيك. وأفادت وكالة "دي تلغراف" الهولندية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: "تمت سرقة عمل من أعمال الرسام الهولندي، فنسنت فان جوخ، من متحف سينجر لارين في الليلة الماضية".

— Dagblad v/h Noorden (@dvhn_nl) March 30, 2020

وأوضحت أن متحف خرونينجر الواقع في مدينة خرونينجن في مقاطعة شمال هولندا، كان قد أعار اللوحة إلى متحف سينجر لارين.

وتابعت: "تعرف اللوحة المسروق باسم حديقة الربيع وقد رسمها جوخ عام 1884. حينما انتقل للإقامة مع والديه في مقاطعة شمال برابانت، عام 1883".

وعبر مدير المتحف، جان رودولف دي لوغم، عن صدمته "لسرقة لوحة جميلة ومؤثرة لأحد أعظم رسامينا. الأمر ليس خسارة فقط لمتحف جرونينجر فقط بل خسارة لجميع هولندا".

وبحسب الوكالة الإخبارية الهولندية: "قام اللصوص بسرقة اللوحة بعد منتصف الليلة الماضية وتحديدا في الساعة الثالثة صباحا تقريبا.

ويذكر أن متحف سينجر لارين مغلق حاليا، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.